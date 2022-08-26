美國行動電信商T-Mobile US Inc和馬斯克（Elon Musk）旗下航太公司SpaceX周四宣布雙方達成合作協議，T-Mobile US將使用SpaceX「星鏈計畫」（Starlink）的低軌道衛星，為美國部分地區的行動電信用戶提供連網服務，兩家公司並大略說明讓用戶手機直接連接軌道衛星的計畫。

在SpaceX德州火箭發射基地舉行的盛大活動上，馬斯克表示，這項新的合作計畫將與T-mobile現有的蜂巢式網路服務並存，由於透過衛星傳輸數據，這項計畫將減少對行動通信基地台的需求，而在蜂巢式網路目前尚未覆蓋的地方，也能提供文字與圖像傳輸服務，這對偏遠地區的緊急情況至關重要。

「星鏈」旗下的衛星將使用T-Mobile的中頻頻譜（mid-band spectrum）創建一個新的網路。T-Mobile客戶使用的大多數手機都將與這個新服務相容。新的衛星連網服務將在明年底前展開測試階段（beta phase），首先將啟用簡訊發送服務。

自2019年以來，SpaceX的「星鏈計畫」已經發射近3,000枚低地球軌道衛星，遠遠超越競爭對手OneWeb和亞馬遜Project Kuiper的發射進度。

馬斯克表示，「星鏈」的下一代衛星將擁有更大的天線，可以直接連結T-mobile網路上的手機。只要SpaceX下一代Starship火箭一完成開發，就會發射第一批新世代衛星。