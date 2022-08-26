國民黨新北市議員參選人林鼎超，今（25）日在三重、蘆洲交界的集賢路與三和路口掛上新的競選看板，除了合體新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕外，還在看板上寫下大大的「馴龍高手」4個字，暗喻除了盧秀燕外，今年底也要讓侯友宜在市長選戰中再次擊敗林佳龍。

林鼎超表示，2018年台中市長選戰，盧秀燕擊敗了林佳龍，依據2022年民調顯示，侯友宜有極高機率再度擊敗林佳龍，而自己身為國民黨的新北市議員參選人，不只監督新北市政府，也會好好監督林佳龍浮濫的競選支票。

對於林佳龍連日來猛攻新北市的市政議題，林鼎超也回擊，林佳龍只會質疑，卻拿不出更多具體的對策，是凸顯林佳龍對於新北市政的不了解。因為林佳龍一心想選的是台北市長，新北市只是退而求其次而已。

林鼎超再次強調，「新北市民不是次等公民！」他批評林佳龍不敢面對自己在台中的弊案及交通部長的疏失，而且迄今不敢簽下「落選後不入閣」，因為林佳龍根本就沒想要贏，反正選輸了，中央還有官位等著他。「林佳龍的首選不是新北市，而新北市民的首選也不是林佳龍。」