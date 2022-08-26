前新竹市長林智堅兩本碩士論文都遭認定抄襲，台大名譽教授黃光國今參與國民黨智庫直播節目時表示，林的論文案不是一個人的問題，而是一個幫派的問題，過程中蔡英文總統和民進黨都挺林，至今民進黨仍沒人願為支持林論文案道歉。

黃光國說，冰凍三尺非一日之寒，林智堅論文明顯抄襲，但卻包含前副總統陳建仁等民進黨要角都聲援林，民進黨至今不願道歉，除愛錢、愛作官心態，最大問題就是蔡英文自己的論文都不清不楚，論文要保護30年不公開，當然上行下效。

黃光國質疑，蔡英文總統還是總督？台灣人自我殖民情況非常嚴重，但雖在情感上依賴日本，又學不到日本人學術規範嚴謹精神；在蔡英文主政下，社會誠實不見了、自主性不見了，格局只限於總督。

黃光國也建議台大校長候選人，大學是為了學問、真理，而不是為了學生，應對學術論文的審查要嚴正、嚴格，學術論文是學術最後的良心。

國民黨智庫召集人陳學聖則肯定，國內高等教育很多經費來是自政府補助，台大與中華大學仍能展現風骨，敢撤銷小英男孩林智堅學位。