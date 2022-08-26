自新冠病毒疫情爆發以來，全球各地染疫患者仍有持續身體不適症狀，目前醫界稱之為後「新冠或長新冠症候群」，且兒童患者在這方面的資料甚少，台灣4月期間才開始有新冠病毒在社區大幅度的流行，其中，大約有20％屬於青少年及兒童，這些染疫後的兒童有1至3成的機會，會出現後新冠或長新冠症候群，影響日常生活及課業學習，他們的長期照護值得國家與醫界長時間關注。

中國醫藥大學兒童醫院長王志堯表示，中醫大兒童醫院自7月1日率先啟動「兒童後新冠特別門診」，1個多月來累計至8月12日，已有154例以上的後的長新冠兒童及青少年因後遺症前來求診，性別以男孩59.7％高於女孩39.5％。

副院長謝凱生說，感染新冠病毒後的恢復期，仍有高達73％出現後新冠症狀的染疫病童仍持續煩惱其身心症狀。後遺症第1名到第10名為咳嗽43.5％、喉嚨痛／喉嚨問題35.1％、耳朵痛／耳朵問題34.9％、體重減輕／增加33.1％、體力虛弱31.8％、缺乏動力25.3％、睡眠不順暢24.7％、胸痛23.4％、注意力不集中23.4％、心悸22.7％。

王志堯指出，「兒童後／長新冠感染後症候群」除了引起身體器官系統的慢性發炎，也會影響心理的各個層面，統計分析顯示有22.7％會感到情緒低落、19.4％會感到沮喪、25.3％有缺乏動力的情形、22.7％比以前更焦慮擔心、11.7％對任何事情都沒有興趣。

王志堯呼籲家長在孩子感染新冠病毒康復後，仍需留意是否有生理或心理的症狀，若有身體不適、活動力降低、易疲憊喘促、飲食睡眠習慣改變、學習落後、人際關係等困擾，尋求兒科醫師檢查評估，制訂治療與照護方案，以脫離後新冠症候群的糾纏。

中醫大兒童醫院開設「兒童後新冠特別門診」及DISCOVER照護計畫，整合各個次專科專家與檢查評估，降低家屬跨科就醫的不便，不論家長帶著孩子從哪一科掛號，都能在「兒童後新冠特別門診」得到身心照護的協助，並長期追蹤症狀直到痊癒。