台南市政府警察局警員凃明誠、曹瑞傑殉職，凃明誠二姊哭喊「廢死團體滾去18層地獄」，引發各界再度關注廢死議題。市議會國民黨團26日前往靈堂弔唁時，悲慟的家屬除再度痛批廢死外，也請黨團監督政府盡速補足警力及設備，並減化勤務。

黨團發言人王家貞更指出，民進黨執政支持廢死，萬惡之徒殺人不會被判死刑，自此社會治安敗壞，請執政黨修法讓殘暴的死刑犯速判速槍決，惡性殺人者唯一死刑。

王家貞表示，現在的台南市警察局長是方仰寧；回想當年太陽花運動時，還沒有執政的民進黨，是如何踐踏警察的公權力，是如何羞辱警察；直到今天蔡英文執政6年來，對於基層員警到底有什麼實質上的照顧？我們也看到年金改革的時候，基層員警的強烈反彈，看到太多基層員警的心聲。

王家貞強烈譴責民進黨政府，「給錢，你們給的不夠；給人，你們給的員額不足」，警察的尊嚴，我們從方仰寧的身上也看到了，他因為太陽花遭受許許多多司法單位的查處，對警察的士氣是莫大的打擊。

王家貞還轉述家屬的意見說，家屬希望基層員警缺錢、缺人、缺設備的問題，都能夠補足；此外，民眾什麼事情都要找警察解決，讓員警在最該做的治安維護上少了很多時間，也希望能減少不必要的勤務，讓員警心思擺在專業能力的發揮，關注地方治安上。

黨團再一次呼籲，期盼凃、曹2人的殉職，是最後2位員警的殉職，也寄望中央政府能夠設身處地理解地方員警在用槍問題上的苦處，以及基層設備不夠、使用設備時的猶豫，黨團也會在議會要求台南市政府，對基層員警的照顧要落實、要周到，不能今天講了明天忘記。

事後，國民黨團更發書面聲明補充表示，民進黨完全執政6年多來，說是為了人權所以支持廢死，說是為了人權所以太陽花抗議群眾入侵行政院被驅離，錯的是執法警察，法院還判國賠140萬8169元，民進黨保護的違法違紀，甚至泯滅人性的殺人犯人權，卻狠狠踐踏傷害守法守紀善良人民及警察的人權。

黨團說，由於民進黨支持廢死，反社會人格惡性重大之徒，有廢死護身，有民進黨做後盾，不論怎麼殺人都不會被判處死刑。台鐵殺警案一審居然判無罪，最後定讞只判17年，因此這些年治安嚴重惡化敗壞，除了台鐵殺警案，還發生牛樟芝之父抄家行刑槍殺命案、高雄醫院行刑槍殺案、馬國女大生命案、安平角頭槍殺命案、超商店員命案等，台灣至今暴力充斥，連按個喇叭都會被殺，民進黨執政成了治安敗壞的保證。

黨團強調，司法判決是治安的最後一道防線，如果前線員警努力緝凶甚至英勇殉職，司法判決卻努力為殘暴的歹徒找生路，就像台鐵殺警案判決般，反正殺人就是不會被判處死刑，社會治安將更敗壞。

鑑於日本已在2021年12月21日恢復執行死刑，以絞刑處決3名死刑犯，黨團認為，日本都以「考慮到殘暴的罪刑仍層出不窮，不廢除死刑才是適宜之舉」來保護日本人，請凡事都效法日本的民進黨，進行司法改革淘汰恐龍法官，回歸刑法本質，惡性殺人者唯一死刑，並修法讓這些殘暴的死刑犯速判速槍決，守護台灣2300萬人民的生命安全。