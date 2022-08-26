交通部為提升國內車輛安全性，並保障民眾知的權利，分年積極推動台灣新車安全評等(TNCAP)計畫，周五在行政院蘇貞昌院長見證下，於彰化鹿港的財團法人車輛研究測試中心舉行行人安全防護實驗室落成啟用典禮及進行主動、被動安全各1項檢測能量展示活動，並進行TNCAP LOGO揭牌，標誌台灣新車安全評等計畫正式進入營運準備，亦朝112年辦理第一次安全評等的目標更邁進一步。

交通部指出，我國自87年起與歐盟、日本、澳洲等國家地區相同實施強制性的車輛型式安全審驗制度，確保車輛具備最基本之安全性，國內新上市小型車輛皆須符合各項車輛安全法規，並經檢測審驗合格，才能於市面上銷售及領牌使用行駛道路；而部分國家地區另外透過非強制性的新車安全評等制度(New Car Assessment Program,NCAP)，於市面上購買銷售量較高的小客車，以更嚴格於強制性安全法規之標準進行試驗，並以星等呈現結果，以提供消費者購買車輛之參考，並提升該區車輛安全性及促進產業技術發展。

交通部說明，行政院107年核定「台灣新車安全評等計畫(TNCAP)」，由交通部規劃分年建置台灣新車安全評等制度，分別委託財團法人車輛研究測試中心完成台灣新車安全評等計畫所需檢測設備、實驗室廠房採購、檢測技術建立，委託財團法人車輛安全審驗中心建置一套符合國情的台灣新車安全評等之管理規章制度，周五落成啟用的行人安全防護檢測實驗室，即是為了執行包含頭型衝擊、上腿部衝擊及腿部衝擊等試驗，模擬車輛與行人碰撞時，車輛對行人之傷害程度，並依傷害程度轉換為星級評等，標示著車輛產業從過去注重車輛對於乘員保護之設計，轉為兼顧對外部行人保護的以人為本導向設計。而本周交通部同時執行主動安全項目之TNCAP緊急煞車輔助系統試驗及被動安全之前方全寬撞擊試驗能力展示，揭示著交通部已經完成TNCAP檢測能量建置工作，並進入營運準備階段，以達成112年第1季發布第一次評等結果。

交通部表示，目前國際NCAP均有代表該組織之專有標識，為使民眾能清楚記住TNCAP主體與服務內容，已委託台灣設計研究院及博物映項公司彭冠傑設計師共同設計TNCAP標識(LOGO)，「以人為本」的設計精神，創建公信公正、安全可靠、穩動踏實之形象，為用路人打造最完善的安全評等制度。周五活動由蘇院長首先揭開了TNCAP LOGO，彰顯國內推動台灣新車安全評等制度之重要象徵與意義。

未來交通部期許透過TNCAP公告評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，亦引導業界開發更具安全性的車輛產品，帶動產業向上升級，有助於拓展汽車及零組件的外銷市場，增加我國在國際汽車市場的競爭力；也進一步降低道路意外事故傷亡程度與機率，進而減少社會成本的付出，是台灣車輛安全的一個重要里程碑。