今天在大聯盟場上紅雀以8：3擊退小熊，近10場拿下8勝，目前仍高居國聯中區龍頭。此戰打線火力全開，整場敲出16支安打，當家一壘手戈史密特(Paul Goldschmidt)用瘋狂表現增添比賽精采度，此戰4支3獨攬5分打點，包含雙響炮，賽後.339打擊率國聯第1、33轟排第2、105分打點第1，有望挑戰「三冠王」！

紅雀近況絕佳，老將普侯斯(Albert Pujols)繳出亮眼表現，不過今天他並未登場，將舞台讓給其他隊友。紅雀打線首局就開火，重炮戈史密特選到4壞保送，隨後隊友用安打攻勢一舉掃下3分。4局戈史密特展開打擊秀，用一壘安打再添2分，不過他才正要發威，6、8局接連轟出全壘打，整場比賽獨包5分打點。

2 homers, 3 hits and 5 RBI on the day for Paul Goldschmidt! 33 home runs on the year! pic.twitter.com/VwzJlZRTiD — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 25, 2022

戈史密特爆炸般表現讓打擊率升到.339，外帶105分打點，都在國聯居首，此外全壘打數33支，暫時落後費城人席瓦伯(Kyle Schwarber)的35支，只要維持火燙手感，有望登上三冠王寶座，上次有紅雀球員拿下三冠王已是85年前了。而戈史密特近7場成績更可怕，31打數12安含4轟、有11打點，打擊率.387。