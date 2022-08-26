全世界最酷街道出爐！英國周刊《Time Out》報導評選出全世界最酷的街道，其中最令人驚訝的是，台灣竟然也有街道上榜了，那就是位在台北市的永康街，而且還一舉拿下了第四名，引起網友們討論。

英國周刊《Time Out》近日評選出全世界最酷的街道，他們在世界各地隨機抽選了2萬人訊問他們認為最酷的街道在哪，最後共有33條街被提名，最後評選出前10名，其中最值得注意的就是「台北市的永康街」竟然上榜了，還榮獲第四名的佳績。

第一名是加拿大蒙特利爾的「惠靈頓街（Rue Wellington）」，這條街道有沙灘的美景，又有好吃的早午餐與雞尾酒；第二名則是澳洲墨爾本的「格特魯德街（Gertrude Street）」，這條街本來人煙稀少，但漸漸的隨著市中心發達起來；第三是蘇格蘭格拉斯哥的大西部路（Great Western Road）是個時髦與復古並存的街道，有歷史悠久的古董店，也有許多時髦咖啡廳。

第五名到第十名依序是，丹麥哥本哈根的韋內達姆斯韋路（Værnedamsvej）、紐西蘭奧克蘭卡蘭加佩路（ Karangahape）、香港太平山街（Tai Ping Shan Street）、泰國曼谷耀華力路（Yaowarat road）、德國柏林奧蘭治街（Oranienstrasse）以及美國舊金山海耶斯街（Hayes Street）。