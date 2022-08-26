台北市長柯文哲接受「人物夢想誌」主持人蘭萱專訪，談及台北市長選舉「三腳督」，台北市副市長黃珊珊參選恐分票，反而幫了民進黨參選人陳時中？柯文哲分析國民黨參選人蔣萬安和黃珊珊不惹人討厭，只有陳時中仇恨值很高；至於是否覺得陳時中做不好？柯文哲說，要當台北市長第一點，年紀不能太大，身體要很好，因為壓力太大。

主持人問柯文哲，「三腳督」中，黃珊珊和蔣萬安票源重疊，幫黃珊珊等於是幫了陳時中？柯文哲說，這是困境，台北市長誰做得最好，是前市長黃大洲，但選不上，對手前總統陳水扁、媒體人趙少康都是「政治金童」，選得上、做得好是兩回事，這是台灣政治民選的困境，政策上不連貫。

主持人問柯，覺得陳時中可能做不好？柯文哲說，要當台北市長，年紀不能太大，身體要很好，因為壓力太大，柯笑稱自己至少還可以騎一日雙塔。另外，認真是必要，也是文化，他把黃珊珊當做以前台大醫生的制度，有完整的訓練過程，她來接沒有銜接的問題。

柯文哲說，黃珊珊在北市首長的府內互評，五次都第一名，連自己的互評成績都在中間，所以這可以看出她的特質，民代出身，身段比較柔軟。

柯文哲另舉2020總統大選例子表示，候選人只有韓國瑜一人，就是喜歡和討厭，美國總統川普也一樣，而蔣萬安和黃珊珊不惹人討厭，只有陳時中仇恨值很高，柯說，如果兩局很簡單，但三局就變很複雜，因為全世界都進入負面選舉。

至於棄保恐造成陳時中漁翁得利，主持人也問柯有任何可能的策略合作？柯文哲僅說，要脫離藍綠綁架，但系統會形成，不是一天可以推翻，操作「抗中保台」，為什麼民進黨樂此不疲？因為有效，容易戳穿，但仇恨還是最有效的政治動員工具。