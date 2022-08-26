大陸環球網26日報導，美國總統拜登美東時間25日簽署一項旨在實施《2022年晶片和科學法》的行政命令。關於該法案，中國外交部、商務部此前已明確表示，中方堅決反對擾亂國際貿易。

根據白宮網站，拜登25日簽署的行政令設置了實施《晶片和科學法案》的6個優先事項，還設立了一個由16人組成的跨部門指導委員會，由美國總統國家安全顧問蘇利文等3人共同擔任主席，其他成員包括美國國務卿布林肯、財長葉倫、防長奧斯汀以及商務部長雷蒙多等。

環球網報導，十幾天前拜登9日將《晶片和科學法案》簽署成法律，他當時在法案簽署儀式上的講話中多次明確提到中國。該法案向在美國的晶片製造企業提供巨額補貼的同時，要求這些企業必須同意「不在中國發展精密晶片的製造」。

環球網報導，對此，中國外交部發言人汪文斌10日斥責，美國這個法案宣稱旨在提升美科技和晶片業競爭力，但卻對美國本土晶片產業提供巨額補貼，推行差異化產業扶持政策，包含一些限制有關企業在華正常投資與經貿活動、中美正常科技合作的條款，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂，中方對此表示堅決反對。

中國商務部新聞發言人束玨婷18日表示，美方出台《晶片和科學法》，具有明顯的歧視性，嚴重違背了市場規律和國際經貿規則，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中方對此堅決反對。