「霸王花」胡慧中過去與胡因夢（胡茵夢）、周丹薇、林青霞齊封「台灣四大美女」，1998年她與香港民政事務局前局長何志平結婚，兩人生下一女何嘉珍，如今已經22歲，揹著星二代頭銜的何嘉珍從小到大都壓力頗大，曾因外型受批評，最近有男網友自曝和何嘉珍交往，引發熱議，戀情見光3天就傳出分手，男網友更駁斥自己絕非吃軟飯的人。

胡慧中45年前以電影《歡顏》出道，後來又以《霸王花》走紅，早年她和北聯幫前幫主唐重生有過婚約，因胡母反對告吹，後來胡慧中與何志平結婚，2017年何志平因違反美國洗錢等罪名遭押，當時胡慧中為了救夫，親筆寫了5頁求情信，強調老公是「飽學之士，心地善良而寬厚，是真心實意的正人君子」，最後何志平被法院判決有期徒刑3年、罰金40萬美元，2020年中重獲自由。

何志平（下圖右者）去年曾現身。（圖／翻攝自全球華人流行音樂總會臉書）

而胡慧中的女兒何嘉珍最近傳出新戀情，一名叫做「梁勇」的網友在社群網站曬出多張兩人閃照，梁勇更稱呼女友是「胖胖的香港小公主」，可見兩人濃情蜜意，其中還見到梁勇與胡慧中的合影，被推測已經獲得對方媽媽的認可，而梁勇身分曝光後，有人挖出過去他上過交友節目《非誠勿擾》，原本和女嘉賓成功配對，但幾天後他又發文強調單身。

梁勇曝光與何嘉珍戀情。（圖／翻攝自瓜田醬微博）

梁勇曾分享與胡慧中合影。（圖／翻攝自解娛花微博）

梁勇和何嘉珍公開戀情後，引來網友兩極評論，梁勇為此怒而刪光照片，更反擊網友自己雖然家境不好，但不會花女人的錢，也不是吃軟飯的料，且之前不知道何嘉珍的家世，另有過於熱心的網友跑去何嘉珍的社群網站留言，稱梁勇不夠「門當戶對」，何嘉珍則表示謝謝大家關心，兩人已經分手。