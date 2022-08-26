安溥將於10月推出新專輯《9522》。（聯成娛樂提供）

安溥將於10月推出新專輯《9522》，近日應音樂串流平台Spotify之邀，擔任Spotify EQUAL Taiwan 8月份封面人物，登上美國紐約時代廣場的巨型LED屏幕；看到自己出現在紐約地標之一，安溥大笑表示：「從來沒有看過自己的臉那麼大。」

Spotify EQUAL宗旨是為女性發聲、爭取平權而製作的歌單，每月邀請一位女性音樂人擔任封面人物宣揚平權理念，安溥《9522》專輯的16首曲目面向多元，其中〈最好的時光〉是女人唱著時光與記憶、〈這世界如此美好〉則是身為女人的旁觀，接下來安溥還有女人對於暴力、社會、天地以及獨處等不同唱訴。

對於「從來沒有看過自己的臉那麼大」，安溥表示以前唱片公司有很多大明星、偶像級藝人，輪不到身為創作歌手的她，「我只有在自己簽唱會的背板有看過這麼大的照片，不是在101，台北車站這種地標」；想到自己有不少朋友在紐約，安溥說：「我想他們看到應該會很開心吧，其實我很多在紐約的外國朋友，他們不知道我是歌手，他們如果看到，認出可能是我的話，應該會很驚訝、很驚喜。」