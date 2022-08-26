200位泳士。（張茂雄攝）

為迎接「2022泳渡澎湖灣」20週年，澎湖縣府自25-28日有一系列活動，首先登場的是水上嘉年華活動，今年首創闖關挑戰及雙人艇獨木舟免費體驗，今年也將水上嘉年華劃分兩區，水上挑戰適合國小以上的學生前來，而在親水池區也擺放兒童鱷魚氣墊，非常適合親子帶小朋友來免費體驗，喜愛水上活動的鄉親請千萬不要錯過。

重頭戲2022泳渡澎湖灣活動將於28日登場，泳渡澎湖灣今年盛大迎接20週年，截至今年已高達2萬人參與泳渡澎湖灣盛典，因疫情影響停辦兩年後再度出發，今年報名人數達1200位泳士，泳者們不畏懼疫情，報名期待已久的泳渡澎湖灣，泳者們將泳渡澎湖灣譽為世界最美、最刺激、挑戰長度最長的海泳，泳者中年紀相差達76歲，是大人小孩都相當喜愛的活動，活動實施高規格的海上安全措施，使泳者們可以安心挑戰泳渡世界最美澎湖灣。

今年活動大使邀請澎湖縣之光林育夙選手，他剛於4月奪下全障運游泳兩金一銀佳績，並曾獲總統教育獎考上第一志願，他的精神正是泳渡澎湖灣最強泳者寫照；還有鐵人三項國手張綺文表示，相當期待今年的泳渡澎湖灣，她已經做好萬全的準備，挑戰自我並與大海共存的運動項目。

今年報名中年紀最小是7歲的陳棋薇同學，她說很興奮第一次挑戰泳渡澎湖灣，更是期待水上氣墊嘉年華，已經揪團與同學們報名挑戰首場水上氣墊闖關，準備攻下英雄榜排名前三名獲得優勝獎品（冠軍獎品更是美利達小折乙台）。

此外今年報名的泳者中還有一個亮點人物，正是肢障游泳選手-張維捷，他代表台灣參加帕運中華代表隊游泳選手，同時也是鐵人三項好手，雖維捷無法提早前來參與記者會，但他已經準備好要挑戰5千公尺泳渡，並樂於賽後分享心得，請大家敬請期待。