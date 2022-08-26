富邦悍將、富邦勇士棒籃跨界最盛大聯名，將在9月3日、4日舉推出「缺一不可・勇士將臨」主題日，勇士球星們由「噴射機」張宗憲、「野獸」林志傑領銜，蒞臨新莊棒球場舉辦簽名會與球迷互動，9月3日賽前將邀請曾文鼎、簡廷兆，9月4日則由蔡文誠、周桂羽為比賽開球加持。

今年富邦勇士從例行賽的高低起伏與挫折，到季後賽團隊強勢主宰比賽，並擊敗強敵奪下2021-2022年P. LEAGUE+總冠軍，完成2連霸，這回勇士們將踏進新莊棒球場與悍將球迷同樂，同步穿上「悍將Ｘ勇士聯名閃耀黑球衣」象徵悍將、勇士一心。

9月3日、4日賽前將在二樓場外舞台舉辦勇士球星簽名會，只要當日購買勇士ｘ悍將聯名商品，最終消費金額達3000元，可憑結帳順序獲得簽名會號碼牌，每次結帳限換一張，3日由「噴射機」張宗憲領軍賴廷恩、陳范柏彥出席簽名會，4日則有「野獸」林志傑、曾祥鈞、洪楷傑為球迷們簽名，簽名會名額每日限量60名。

勇士球星們除了進行簽名會之外，也會踏上投手丘為比賽開出好球，3日由「大黃蜂」曾文鼎帶著今年選秀會上勇士第一輪選進的新秀簡廷兆與新莊球場的悍將家人們見面；4日則是「本土洋將」蔡文誠與新生代好手「鮭魚」周桂羽為比賽開球。