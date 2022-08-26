嘉義檢警破獲毒窟逮捕人蛇集團犯嫌。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義檢警逮捕人蛇集團犯嫌。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義檢警到台南出租套房破門，逮捕人蛇集團犯嫌。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義檢警起獲大批毒咖啡原料及分裝器具。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁與嘉義縣警局宣示治安不容挑釁，並期勉警察努力維護治安。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁（左）慰勉警察破獲毒窟的辛勞。（廖素慧攝）

嘉義縣水上鄉1名年近30歲黃姓男子7月間遭人蛇集團以「做博弈行政工作領高薪」，誘騙到柬埔寨後卻是做詐騙，還以摘賣器官勒贖，家屬報警求救，7月底獲救返台，嘉義檢警25日在台南逮捕涉嫌販運人口、毒品案的林姓、王姓等3名男子，今天持續擴大偵辦釐清案情中。

檢警調查，黃姓男子玩網路遊戲認識王姓男子，王男以到柬埔寨做博弈月入6、7萬新台幣，誘使黃男於7月底搭機到柬埔寨，卻即遭詐騙集團控制，恫嚇他要轉賣給摘售器官的集團，若想脫困就要匯15萬元新台幣。

該名青年伺機連繫在台家人，家屬向嘉義縣警方報案，警政署與外交部循管道協查營救，人蛇集團為規避刑責，改以該名青年工作表現不佳將他辭退，並要求青年自行購買返台機票，黃姓男子於7月底返台，因確診而隔離1周解隔後，警方展開調查案情。

嘉義檢警循線追查人蛇集團，25日在台南市北區一處出租套房，逮捕3人，其中，20多歲林姓男子及王姓男子涉嫌詐騙該青年出國，另1名王姓男子正要出去賣毒咖啡包，另有1人涉案情節還在調查中。

現場是毒品咖啡分裝工廠，查扣毒品原物料一批、封膜機、研磨器、分裝袋、果汁粉等製毒用具及成品毒品咖啡包501包，全案目前持續擴大偵辦中。

縣長翁章梁今天親自到縣警局慰勉偵辦員警的辛勞，並頒發慰勉金，感謝專案小組成員迅速偵破本案，並再次宣示嘉義縣治安不容挑釁，期勉警察同仁持續努力維護治安。