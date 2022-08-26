美國太空探索科技公司（SpaceX）與T-Mobile US宣布將共同合作，利用前者的衛星服務提供後者在全美的手機通訊連結，尤其是一些沒有行動訊號的偏遠地區。

兩公司周四指出，最新服務將藉由SpaceX發射星鏈（Starlink）衛星，提供予使用T-Mobile無線頻譜的美國消費者，預計2023年底前在特定市場啟動簡訊測試。

此次結盟合作的目的為要讓全美、不管有無訊號塔的地區都可以接收語音與數據服務，例如國家公園或是湖泊中心。