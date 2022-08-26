【LIVE直播】邊境最快9月底開放 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情延燒，國內今日新增2萬6409例本土、352例境外移入個案，另增116例中重症、45例死亡。重症個案中，包含3例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）兒童，其中1名2歲女童在確診後96天出現症狀，創下間隔最久紀錄，3人目前都已好轉出院。

疫情監測組組長周志浩表示，疫情逐步增加中，我們預期會持續一段時間，比起上周五，今日本土個案增加了17％，和昨天差不多。今日本土個案以新北單日新增5680例居多，其次依序為台北3041例、台中2994例、桃園2954例、高雄2102例等；境外移入個案則分別自越南、新加坡、馬來西亞、菲律賓、英國、荷蘭等移入。

與此同時，國內今也新增116例中重症個案，其中中症77例、重症39例。重症個案包括3例MIS-C個案，年齡介於1～3歲。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中的1歲女童在7月14日確診，8月10日高燒、12日到急診，出現皮疹、發炎指數升高、凝血功能異常，因疑似MIS-C住院，經給予類固醇、免疫球蛋白等治療後，病況好轉，8月19日出院。

另1名2歲女童在5月10日確診，間隔96天後，於8月14日起發燒、腹痛，16日至急診，檢查有結膜炎、草莓舌、血壓偏低，疑似MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等治療後，8月21日已出院。

而3歲男童患有慢性泌尿道疾病，在7月11日確診，8月8日高燒，12日至急診，檢查出泌尿道感染，住院後給予抗生素治療，但發燒持續，出現結膜炎、嘴唇紅腫，懷疑為MIS-C，經給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況好轉，已在8月21日出院。

死亡個案方面，今日共新增45例，最年輕為40多歲男子，未接種疫苗，患有慢性神經系統疾病，在8月22日發病，因發燒、呼吸困難送醫，當日確診、住院，隔日過世，死因為肺炎併敗血性休克。截至目前，國內共累計516萬8997例確診、9773例死亡。兒童重症則累計187例，死亡則維持28例。