中國大陸在去年以檢疫為由陸續禁止我國鳳梨、釋迦及蓮霧銷陸，今年再陸續禁止我國石斑魚、竹筴魚、白帶魚及柑橘類水果輸入，影響我國農漁民甚劇，國民黨3縣市首長今天齊呼「政府別再睡 救救農漁民」，對此，農委會主委陳吉仲表示，目前已全力啟動產銷調節措施，並透過外銷、加工及內銷等照顧農漁民，維護好產地價格。

陳吉仲提及，以水果為例，2015年有8成5外銷至中國大陸市場，去年僅剩41％，今年上半年剩不到3％，農委會持續降低單一市場倚賴。

陳吉仲表示，當面對不可歸責於農漁民原因不能銷陸時，農委會從去年的鳳梨、釋迦，到今年的石斑魚、白帶魚及竹筴魚、柑橘、文旦及檸檬等全力啟動產銷調節措施，以鳳梨而言，去年外銷至日本達1萬8000噸、今年也超過1萬8000噸，更透過加工及內銷，讓鳳梨價格年年提高，今年價格達每公斤24元，達到照顧農漁民。

陳吉仲說，如6月13日石斑魚遭禁銷陸後，高雄永安石斑魚漁民也未因無法銷陸後受到影響，正是產銷調節調節措施發揮作用，感謝所有國內外企業一起努力，也呼籲所有的地方政府與農委會合作確保農漁民的收入，才是真正要解決的問題。