法國政府25日發布了一則公告，建議民眾準備應急計劃，還有緊急避難包，以提升國民對於急難狀況的應變能力，台灣身處於地震帶上，不僅地震多還有很多颱風，相信對於我們來說也很有參考價值。

公告內分段建議，首先鼓勵民眾制定里鄰緊急應變計劃，面對不同的家庭狀況制定計劃也很重要，因為每個家庭都有其特殊性：住房模式、工作地點、學校、兒童或老人人數、病人等。

邀請您的鄰居一起執行家庭應急計劃，並確保所有可能需要額外援助的人都能從中受益，準備必須的分組以及事先規劃好車輛座位安排。每年鄰里至少做一次集體演練，大家一起離開社區，事先辨別好你家周圍需要幫助疏散的弱勢人群。

挑選發生危機時的集結地點：事先挑好一些安全的地方，在急難事件發緊急疏散時，可以讓所有家人都在那裡集合，通常不會離你家太遠，但如果家人住的比較分散，那可以在挑選其他地方。如果在後者的情況下，必須優先考慮適應已確定或可能的風險的地方。您應該與市政府核對理想的風險，並根據以下風險：洪水、中毒、雪崩......等挑選集結點。

需要時（洪水、山體滑坡、洪水、中毒、爆炸、火災......）以確定一個合適集合和住宿地點。最後，如果發生事件，您的孩子在學校，請不要接他們：他們將由教學和救援隊照顧。 您可以聯絡學校或查閱校長或學院的網站以獲取必要資訊。

複製重要檔案（護照、身分證、駕照、家庭小冊子（戶口名簿）......等）。在家裡、隨身包包、辦公室甚至朋友家，每個家人最好都做麽做。如果您有雲端空間，您還可以將所有重要的管理文件儲存在安全的線上雲端空間（電子保險箱）中。

針對兒童的特殊預防措施，請向學校主任詢問學校的緊急政策。即便這個地方不在危險區域內，最好還是向機構確認他們預期的疏散地點。

如果危機迅速變化，學校最好邀請家庭查閱校學校或學院的網站以獲取資訊，並在緊急疏散時能夠接走孩子。如果交通受阻，無論發生什麼，至少他們都能得到照顧。

如果有身體有特殊疾病，一定要記錄有關您健康狀況的所有詳細資訊（慢性疾病、過敏、手術、病史、篩查測試、最近的疫苗、聯絡資訊、健保卡）。 一旦這項工作完成，請將這份檔案和最後一次的處方籤儲存在家裡、辦公室和您身上。 一定要定期更新。 在緊急或立即疏散的情況下，這些檔案將很有價值。

與您的醫生確定裝有兩週藥品和醫療用品庫存的隨取袋的必要內容，以及適當的處方籤和病歷檔案。以上備妥之後，可以預防立即疏散或被困住的狀況。並要求您的藥劑師開處方籤給你：如果您沒有準備上述的隨身「醫療工具包」，以防立即疏散，這個處方籤將能派上用場。

緊急情況下，有必要保護你的居家。一個應急計畫表，可以讓大人和小朋友知道如何切斷家庭的水、電和瓦斯管線，不要猶豫，對水、天然氣供應的位置進行圖紙或計劃，甚至是摘要......。

緊急聯絡號碼必須仔細建立，並放在您的手機附近（在您的家中和辦公室）。 您還可以在手機上儲存好這些號碼，並教孩子們如何撥打緊急電話號碼給聯絡人。

還可以考慮使用社群網路軟體來表明您的情況，並報告您與親人相處得很好，以免重大事件發生後，電話通訊塞車，並騰出電信網路來讓政府當局處理真正的緊急情況。

緊急疏善時，在可能的情況下，最好為房子裡的所有房間提供兩個緊急出口。 如果您住在公寓裡，請勿使用電梯。在強制疏散的情況下，事先研究幾條離開社區的路線，確保你能從北部、南部、東部和西部儘快到達城市出口。實時遵循當局的建議。