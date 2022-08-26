每年8月26日是國際狗狗日，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今(26日)在臉書曬出家中最小的成員「阿牛」的萌照，而牠最喜歡和太太坐車兜風；徐也喊話大家，愛護毛孩子、拒絕棄養，希望每隻狗狗都有溫暖的家。

徐定禎在臉書分享，其實「阿牛」今年已經7歲囉，在家裡和太太、女兒感情最好，牠最喜歡和太太坐車兜風、沿途欣賞苗栗風景。不過，牠也有頑皮的時候，常常讓太太又氣又好笑，所以太太時不時都會兇說要養隻大狗看門。

徐定禎也說，阿牛是我們一輩子的家人，並呼籲大家愛護毛孩子、拒絕棄養，希望每隻狗狗都有溫暖的家。