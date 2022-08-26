燁輝(2023)舉行法說會，燁輝上半年每股盈餘下滑，雖然大環境競爭依然嚴酷，鋼鐵市場略有趨緩，但燁輝也持續調整產品結構，擴大利基產品銷售。周五燁輝股價續漲，持續穩居5日線之上。

燁輝今年上半年營收461.15億元，年增10.3%，毛利率12%，稅後淨利14.92億元，每股盈餘0.82元，相較去年同期的1.2元下滑。燁輝上半年合併營收461.15億元分布，公司別來看，燁輝占46.33%、燁輝(中國)占34.70%、燁興占8.87%、鑫陽占6.70%、天津聯發0.58%、億威0.67%。產品別，鍍烤事業比重超過72%，鍍鋅鋼捲占49.68%、烤漆鋼捲占23.15%，洗酸鋼捲0.01%、軋延鋼捲6.55%、線材8.19%、鋼管6.33%、工程收入0.5%、電子產品0.97%、其他4.62%。

以銷售區域區別，台灣區占25.76%、亞洲區占38.67%、美洲區占16.82%、歐洲區12.97%、澳洲區5.71%、其他地區0.07%。

燁輝今年上半年鍍面鋼捲產品用途之應用比例，建築用途占39.82%、下游加工占37.61%、3C/家電占6.61%、製管用料占8.82%、太陽能光電用途占4.02%、農業用途2.3%、汽車用途0.82%。燁輝今年上半年烤漆鋼捲產品用途之應用比例，建築用途占88.56%最大、裝潢用途占5.7%、3C/家電占2.1%、太陽能光電用途2.74%、農業用途0.83%、汽車用途0.07%。

燁輝鍍烤產品全球銷售量，上半年合併總銷售量100萬噸，燁輝(台灣)銷售量54萬噸，燁輝(中國)銷量量46萬噸。今年上半年燁輝(中國)軋硬/冷軋產品銷售量13.7萬噸。

國際貨幣基金組織《世界經濟展望》今年4月更新，最新增長預測2022年呈現衰退、2023年預測持平。宏觀指標上，市場指標動態，製造業PMI及房市開工率衰退，鋼材需求疲弱，公司也持續觀察市場復甦或是反轉契機。而微觀來看，市場指標動態，鋼鐵價格下行築底，反觀跡象未明。六月以後，升息、通膨等不利經濟成長，鋼材需求持續低迷，反轉契機有待持續關注。

台灣市場來論，光電需求大於供給，2022上半年受原物料上揚影響建置容量，下半年受惠鋼價下跌，案場決標可望陸續開工建置，帶動鋼需。而國際鋼鐵市場不佳，出口受阻，低價進口資源大增，反彈充滿變數。而台灣主計處公布2021全年GDP為6.57%，2022年呈現衰退下修至3.91%，持續關注2022年底地方大選是否影響公共建設放緩。

燁輝發揮全球布局及通路優勢，拓展客戶數量及回購率，目前燁輝台灣內銷比例37%、外銷63%，以具優勢的全球競爭力，積極拓展國際市場，產品銷售已達137個國家，占全球193個國家之71%，並隨時依市場趨勢，靈活布局分配?外銷市場銷售比例。企業願景：「成為全球永遠最好之鋼鐵製造服務企業」，致力於拓展內外銷用戶數量及維持超過60%回購率，並持續達成客戶高滿意度。

燁輝上半年台灣內外銷占比，外銷占63%達32萬公噸、內銷占37%達18萬公噸。燁輝台灣回購率，第一季68%、第二季67%。

燁輝台灣光電系統支架鍍面、烤漆鋼板，配合台灣淨零碳排政策，搶攻光電用鋼長期需求，市場低迷中見一道曙光。台灣2050淨零排放規畫，2025年增加自產再生能源、優先布建光電達20GW，每年鋼材預估需求量34萬公噸。2026-2030年每年布建2GW，每年鋼材預估需求量達24萬公噸。長期-2050年極大化自產再生能源，擴大光電設置場域，至2050年目標累計達40-80GW，每年鋼材預估需求量24-48萬公噸。

對於未來展望，雖然競爭依然嚴酷，但燁輝也持續調整產品結構，擴大利基產品銷售。燁輝六大利基產品，高品級、高產業效益、高附加價值產品，其毛利率均可大於15%。燁輝利基產品銷售數量於2021年達到同比最高峰，已累計207萬公噸銷售，2022年持續擴大利基產品銷售。雖然今年預估量恐將萎縮，但同時仍帶來一定效益。

世界鋼鐵需求於2022年放緩，但燁輝發揮全球布局及通路優勢，搶先掌握復甦先機。世界鋼鐵協會(WSA)鋼鐵需求2023年仍樂觀。

燁輝未來努力方向，強化光電抗菌及發展利基產品，並調整市場組合並掌握復甦契機。上游鋼廠具原料優勢，但燁輝下游也發展全球通路及產品差異化優勢。