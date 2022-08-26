IC設計業受到消費性電子疲軟以及通膨衝擊，美系外資在最新出具的報告中指出，預估明年上半年半導體營收恐將負成長，只是，汽車晶片短缺應該在代工供應增加後得到解決，外資更點出，「下一雙要掉的鞋子將會是什麼？」

美系外資表示，因為疫情帶動的居家辦公需求明顯減少，加上通膨壓力使得消費性科技產品銷售有壓力，不僅如此，今年起因晶片供應過剩，從今年第二季開始了半導體庫存調整。晶圓代工長期合約在第三季度出現變數。美系外資指出，預估明年上半年半導體營收恐將負成長，但汽車晶片短缺應該在代工供應增加後得到解決。

美系外資談到，「下一雙要掉的鞋子將會是什麼？」，會是雲端設備相關、電動汽車需求、還是蘋果iPhone？都值得觀察。美系外資也強調，IC設計客戶的平均售價和毛利率可能出現回歸。

美系外資表示，有鑑於當下消費性電子、遊戲和雲端運算需求疲軟，因此，對於邏輯半導體前景保持謹慎看法，預估循環下修週期尚未見底，故重申祥碩(5269)「加碼」評等，目標價維持1250元；譜瑞-KY(4966)維持「中立」評等，目標價為870元；瑞昱(2379)維持「中立」評等，目標價為350元；矽力*-KY(6415)重申「減碼」評等，目標價為508元；聯詠重申「減碼」評等，目標價為161元。