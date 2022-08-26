高壓會使交感神經處於亢奮狀態，同時副交感神經的作用則會被抑制，若壓力的狀態一直無法解除，自律神經就難以恢復平衡而容易失調。中醫師吳宛容解釋，負責運作消化功能的副交感神經，因壓力大被抑制，導致消化功能變差，脂質代謝下降，導致脂肪囤積；腸道環境因消化不良而變差，導致流至全身的血液品質下降，影響全身各個器官的運作，也影響分佈在各個器官的自律神經，加重原來自律神經失調的問題，在中醫觀點來看多屬肝鬱氣滯型體質，約有20％左右的肥胖患者屬於壓力型肥胖。

●忙碌上班族 易肝鬱氣滯引起壓力肥

這種體質多見於工作忙碌、壓力大的上班族。常靠吃來紓解壓力，當壓力大、心情煩躁的時候就猛吃零食，尤其是甜食，這是因為情緒壓力使人焦慮，為了紓壓，許多人常無意識地選擇高糖、高油、高脂類的垃圾食物，例如甜點、洋芋片、鹹酥雞、珍珠奶茶等，會讓血糖迅速提升，精神百倍，腦中多巴胺提升就會感到舒服愉悅。

肝鬱氣滯的肥胖型患者上半身通常顯得過重、厚實，多屬虎背熊腰的體格，而且肩頸經常僵硬痠痛，嚴重的時候會有胸悶，脅肋脹痛，或是常覺得呼吸不順暢。吳宛容進一步指出，患者早上起床口中常有苦味，平時容易焦慮易怒，常用吃來紓解壓力。女性常會有經前身體不適，如頭痛、噁心、乳房脹痛等症狀，甚至是月經週期不規律，經來血塊多、腹痛嚴重，按壓腹部更痛等情形，就是標準的肝鬱氣滯型引起的肥胖，又稱壓力肥，中醫常使用頭皮針與耳針改善這類型的症狀。

●氣血循環不佳恐造成三高 用藥之外仍要排除壓力

中醫認為肝主疏泄。吳宛容表示，因壓力等因素，造成肝氣鬱結，使肝膽疏泄失調，不僅影響脾胃運化，而且不能正常分泌及運輸膽汁，導致過多的脂肪內聚造成肥胖。此外氣可推動血的運行，當一個人肝鬱氣滯，整體的氣血循環不佳，也會造成血瘀，這就是三高的根源。所以這種患者要以舒肝理氣、活血化瘀、安神降脂為目的，但是壓力的根源還是要排除，要不然無法適時斷根，常用中藥材為柴胡、薑黃、薄荷、鬱金、香附、延胡索、玫瑰花、洛神花、陳皮、山楂、丹參、赤芍、丹皮、桃仁、遠志、石菖蒲等。

平時應該多注意自己的壓力值。為避免壓力爆炸，規律運動可維持肌力、心肺功能，增加抗壓力，還有慎選食物。肚子餓時多吃點青菜，瘦肉，魚類，避免高糖高脂食物，選用高纖低熱量食物代替。最重要的還是適時排解壓力，以休息代替暴飲暴食才是戰勝壓力肥的好方法。