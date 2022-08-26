大陸本月起連續多日在台灣周遭進行實彈軍演，引起國際關注。就連新加坡總理李顯龍21日也稱，台海局勢急遽升溫，籲新加坡人民做好心理準備。政大美歐研究所前所長、現任國際關係研究中心兼任研究員嚴震生表示，軍隊現在缺人缺很大，民進黨人應比照美國傳統先投入軍隊自願服役，他們要身先士卒，否則很難說服年輕人從軍。

嚴震生今日（26）接受香港媒體《中評社》訪問表示，台灣人對李顯龍的談話不能無動於衷，台灣要不要現在恢復徵兵制，其實這就是最好機會。從美國角度來看，恢復徵兵制與否，是台灣展現捍衛自己的決心；但台灣都不動，美國故意派人來、大陸不斷演習，讓兩岸情勢不斷升溫，就是要看台灣怎麼因應？到底有沒有這個決心。

嚴震生直言，大陸軍演台灣都沒反應，大陸後續只會有更多動作。台灣既然沒有準備要對話，軍備等各方面準備也都不怎麼樣，至少也要做個樣子，但蔡政府每天都想著選舉，擔心年輕選票流失，就是不敢提出恢復2年徵兵制。

對此，嚴震生強調，蔡英文近期頻繁視導、慰勉軍隊，但這其實是沒用的，因為軍隊現在缺的是人。像美國政治人物在傳統上會去從軍打仗，尤其認為去阿富汗、伊拉克一趟，才會對未來參政有幫助，包括美國甘迺迪家族、美國前總統老布希都曾從軍，民主黨、共和黨內也一堆人從軍，故民進黨政治人物及其後代要身先士卒，若只想著靠國軍，但自己人又不願意去當兵，很難說服年輕人從軍。