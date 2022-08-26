台北市長柯文哲執政8年畢業展「城市博覽會」將於27日盛大開幕，今舉行開幕典禮柯文哲致詞罕見感謝歷屆市長的重大建設，包含前市長陳水扁、馬英九，以及一直因大巨蛋爭鋒相對的郝龍斌，柯表示，城市要繼續前進，需要集結更多智慧與力量。不過柯也坦言，城市博覽會的內容太多，要有興趣的人，才有辦法耐下性子看完。而副市長黃珊珊則表示，自己階段性任務已完成，將於明日辭職投入選戰。

柯文哲今日開幕典禮致詞表示，台北是許多人成長、工作與夢想的地方。設市百年以來，台北已經成為民主、自由、多元、開放、共融的宜居城市。這座城市的光榮，是集結眾人智慧、歷任市長努力下的成果。

柯接著罕見感謝前朝市長的努力，包含吳伯雄市長年代，台北車站、捷運動工；黃大洲市長則是田園城市愛好者，所以有大安森林公園，也因為他的魄力，將基隆河截彎取直、中華商場拆遷；陳水扁市長則讓台北捷運正式營運，並把區公所櫃臺下降，政府與人民之間關係重新塑造；馬英九市長在12行政區建構運動中心，帶起市民運動風潮；郝龍斌市長則引進Ubike，還有1999市民服務專線也是其建置。

柯表示，城市要繼續前進，需要集結更多智慧與力量，需要更多的對話和交流，才能讓台北進一步與世界接軌。希望台北市民來這裡看過後，了解台北的歷史、現在，增加市民對台北的認同感跟關懷。不過柯文哲會後受訪坦言，展區內容太多，認為將來整理起來，線上會比線下更好看，也自嘲除非很有興趣的人，才有辦法耐下性子把每一樣看完。

而黃珊珊將於明日開幕後辭職投入選戰，黃珊珊則表示，城博是其督導的工作，開幕之後我階段性任務完成。展覽籌備期間，各局處非常用心把最好政策端出來，然後經過跟設計團隊來做簡略，用市民能夠了解的方式呈現，「相信這個展已經達到他的效果。」

而黃珊珊離職後，加上副市長蔡炳坤住院療養，府內僅剩一名副市長彭振聲，而柯文哲還要兼顧民眾黨主席選務，蠟燭兩頭燒，柯笑稱，這個蠟燭不止兩頭燒，到處燒，「就認真工作，不然怎麼辦？」不過柯強調，府層級長官原有八人，現在就是把八個人工作分配給六個人，沒有想像那麼嚴重，但還是累了一點。

台北城市博覽會將於27日至9月11日盛大展出，一共分為六大展區，包括「永續發展」、「城市再生」、「打開台北」、「共融社會」、「創新創業」、「智慧城市」，從對永續零碳的先知先行、城市軸線翻轉重塑城區發展的堅持，到積極推動公民參與、營造全齡共融社會、創造創新便捷的產業和生活空間，以及透過大數據，建構一個智慧科技城，台北正一步步朝向智慧、宜居城市的目標前進。