台灣微軟舉辦「Microsoft Inspire Taiwan台灣微軟FY23合作夥伴大會」，中華電(2412)再度獲得微軟認可，榮獲2022年度「Top CSP Direct Partner最佳雲服務直接合作夥伴」，再次證明中華電信是協助企業專注核心業務，加速數位轉型穩健上雲的最佳雲端解決方案合作夥伴。

中華電信是台灣唯一同時取得AEMSP(Azure Expert Managed Service Provider)及網路直連ExpressRoute的服務供應商，擁有400張以上微軟專業證照，具備豐富在地化營維運經驗，結合電信網路、IDC機房、CMCX多雲交換、資安合規等資通訊優勢，提供網路直連穩定傳輸、跨雲部署多雲管理、異地備援災難復原、DevOps敏捷開發快速佈建及搬遷移轉架構優化等雲端解決方案。

中華電執行副總經理吳麗秀表示：「中華電信自2020年起與台灣微軟合作以Tech adoption強化Tech intensity，並成功以敏捷及創新來實踐數位轉型目標。今年3月中華電信以「0需求改善」完美通過Microsoft Azure Expert MSP稽核認證，連續兩年獲得台灣微軟最高階專業AEMSP認證評鑑，不論在Azure技術能力、輔導客戶上雲之整體規劃能力及售後專業托管服務，皆能提供客戶完整且專業的一條龍服務。」

因應疫情瞬變，企業、政府及學術單位為維持營運效能、降低災損威脅，需以全新工作型態重新面對新形態的工作模式。中華電攜手台灣微軟合作推出多項服務方案，包括通訊防疫包(HiNet光世代企業上網+ Microsoft 365)、雲端電腦實驗室(Azure Lab Services)、安心備份包(Veeam+Azure)、遠端辦公包(Azure Virtual Desktop)、輕鬆入雲包(Azure新客戶享首月帳單折抵優惠)以及透過OPEN授權移轉中華Azure訂閱費用減免等多項方案，服務範圍涵蓋製造、連鎖流通、資訊通信、娛樂媒體、金融產業及政府機關等，幫助企業加速數位轉型上雲。