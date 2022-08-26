小米旗下Redmi再端新機，宣布於台灣推出Redmi數字系列第一款5G手機Redmi 10 5G，搭載聯發科(2454)天璣700，號稱讓5G手機定價再破底、定價6499元，預計9月1日開賣。

Redmi 10 5G搭載聯發科天璣700八核心5G處理器，支援5G雙卡雙待，以高效能、低延遲的5G技術帶來更流暢的行動體驗。處理器最高時脈可達2.2GHz，所採用7nm先進製程技術可在提供優異效能的同時兼顧較低的耗電量，搭配UFS 2.2快閃記憶體技術，提供更順暢的使用體驗。

Redmi 10 5G以6.58吋FHD+大螢幕為用戶帶來驚豔的觀賞體驗，支援流暢、省電的90Hz AdaptiveSync技術，搭載聯發科天璣700八核心5G處理器。Redmi 10 5G以5000mAh超大電量電池滿足用戶一整日的使用需求，經過特別最佳化的電池，耗電量更低、續航力更長，可提供最高189小時播放音樂、29小時閱讀、22小時播放影片；長續航再搭配18W快速充電功能，隨時都能快速滿電。

照相部分，Redmi 10 5G配備5000萬像素雙鏡頭，以5000萬像素主相機的高解析度，以f/1.8光圈提供超越同級的強大夜拍功能；200萬像素景深相機能夠拍出更具氛圍的人像、風景照。

根據Canalys全球智慧型手機2022年第二季市調報告，小米品牌手機出貨量全球市佔排名第三。同時，小米已建立起全球領先的消費性IoT物聯網平台，截至2022年6月30日，AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智慧型手機及筆記型電腦）數達到約5.27億台。