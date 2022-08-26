世界最大肖像蒐藏機構「英國國家肖像藝廊」策畫的「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」，全球最終站27日在台灣登場，地點在奇美博物館，展場分為六大主題區，展期至明年2月。

「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」是奇美博物館開館30年特別企劃的展覽，館方人員今天告訴中央社記者，這場展覽費用逾新台幣3000萬元，創下奇美博物館開館以來最高紀錄。

奇美博物館發布新聞稿指出，國際大展「時代的臉孔」，讓百位名人跨時空相遇，稀珍程度被譽為「一生僅有一次遇上的機會」，奇美博物館同時是這場展覽的全球最終站。

此次展出肖像作品共89件，包括英國國家肖像藝廊75件、奇美館方作品14件；類型以畫作為主，涵蓋攝影、雕塑與多媒體等。

展覽軸線以六大主題呈現，分別是自畫像（SELF -PORTRAIT）、名氣與聲望（FAME）、身分與認同（IDENTITY）、愛與失落（LOVE AND LOSS）、權力與力量（POWER）、開創與革新（INNOVATION）。

奇美博物館指出，「時代的臉孔」是英國國家肖像藝廊160年首次大規模的世界巡迴，大批從未離開英國的國寶級肖像作品首次海外亮相；展出的名人肖像從莎士比亞、牛頓、英國女王到紅髮艾德等，跨越500年，囊括經政文教等各大領域。

創作肖像作品的藝術家精銳盡出，例如安東尼．范．戴克、喬書亞．雷諾茲、安迪．沃荷、盧西安．弗洛伊德、大衛．霍克尼等，都是赫赫有名的藝術大師。展覽軸線則打破以時間年代陳列作品的傳統方式，透過六大主題帶領參觀者深入淺出感受肖像人物的影響力與情感層面，跳脫時空，比鄰相遇。

「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」27日登場，2023年2月28日閉幕，展場提供語音導覽與專人定時導覽服務，且同步推出特展限定商品，包括來自英國國家肖像藝廊的托特包、小圓鏡、磁鐵、茶巾；館方獨家設計的提袋、T恤、明信片等限量商品。（編輯：謝雅竹）1110826