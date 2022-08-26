行政院昨天拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算編列達4151億元，較今年度大增475億元，約增12.9％；蔡英文總統今表示，國防預算史上最多，面對中國軍事威脅，政府應該做好完整應變的準備。明年度的國防部預算，首次突破4000億元，就是希望提供國軍更寬裕的支持，強化軍事整備工作。

蔡英文今在臉書提到，112年度總預算，有三項最多，明年度的中央政府總預算，編列史上最高的預算，來照顧孩子、長輩、租屋族及年輕人，同時也透過史上最多的國防預算，提升台灣自我防衛能力。

她說，明年度總預算有三個重要特色，還債最多；因為政府嚴守財政紀律，所以明年度編列還債預算為1110億元，是22年來最多。

此外，她說，社福最多；為了給全民更完善的支持與照顧，明年度所有支出中，編列最多的是社福照顧項目。尤其是少子化預算、長照預算、社宅租金補貼等項目，也都是史上最高！

她接著說，國防預算史上最多；就是希望提供國軍更寬裕的支持，強化軍事整備工作。

她表示，為了因應國際局勢變化，明年度的歲入歲出都創下新高，有充足的預算來支持國家的發展。政府會繼續落實財政紀律，開源節流，確保國家中長期的財政健全及永續發展。