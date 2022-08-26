桃園雲豹職業籃球隊26日宣布，前鋒高士杰通過球隊自主測試正式加盟，總經理蘇翊傑期盼他能夠迅速成長，並且在四號位能有所發揮，他將穿上15號球衣。

高士杰25歲，身高196公分，畢業於南湖高中、高雄師範大學，是球隊主力球員羅振峰、劉宏柏的大學隊友，更曾在106年全運會中與蘇翊傑當過隊友，對雲豹球員相當熟悉，而他在高師大畢業後進入台灣體育大學就讀碩士，並同時擔任一般組球隊教練。

「之前在台體大當教練時，看著場上球員比賽，我都很想要下場一起打，而且以前的隊友們都陸續踏上職業舞台，所以我想要再挑戰自己，新球季目標就是希望能幫助隊友，並跟著球隊一起成長與進步。」他說。

蘇翊傑表示，高士杰剛到球隊試練時，表現相當優秀，更獲得總教練劉嘉發讚賞，他說：「我們球隊找進來的人，都要能達到教練團要求的標準，士杰身材條件不算差，希望未來他能為球隊貢獻、努力修正學習，在球隊四號位也能有效發揮，我們球隊很願意栽培他。」

看著過去全運會隊友，如今已經是球隊總經理，高士杰笑說：「我印象很深刻，有一年和傑哥當過隊友，只是當時身為菜鳥的我，看著老大哥們在場上打球，就是在場下多學習、吸取經驗，沒想到現在我們又同隊了，只是身份完全不同，這也成為讓我不斷前進的動力，傑哥、寶哥都會將他們過往的經驗傳授給我們，跟在他們身邊學習，相信自己一定能成長許多。」