台中市消防老爺車有多少？市議員賴佳微拿出統計數字說，全市消防老爺車比例42.9％，等於每10輛消防車就有4輛車齡超過規範的15年使用年限，是六都最高；消防設備牽涉救災效率與人員安全，要求市府說清楚要幾年內能將比例降到10％以下。

消防局回應指出，近年來消防設備汰換的經費已較之前提高許多，明年將汰換24輛各式救災車輛，為歷年最多。

賴佳微拿出消防署的統計資料說，2020年台中市老舊消防車比例為32.12％，到了2021年提高至42.9％，而台北市去年老舊消防車比例達37.7％；再看看其他直轄市，台南21.7％、新北17.3％、高雄16.3％及桃園為11.4％，台南近幾年投入消防設備更新名列前茅。

賴佳微指出，消防車老舊、妥善率有問題，編列預算就能採購的事，盧市府卻無視，根本漠視救災人員與市民公共安全，不將血肉之軀當回事；消防車輛老舊且保養情況不佳，輕則容易發生事故、甚至可能延誤救災，市府應積極汰換，不要讓消防員開消防車如同在搏命。

賴佳微要求，市府應努力讓老舊消防車比例降到10％以下，穩定救災設備，才能提升救災效能。

消防局指出，市府今年編列1億4650萬經費汰換各式消防車輛，預計共更新雲梯車、化學車及水箱車等共16輛，預計老舊車輛比例可降至39.1％；明年將再編列1億9520萬元、預計汰換24輛車，讓車輛比降至34.8％。