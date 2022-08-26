雖然今年大陸面臨封城與塞港，導致物流受阻，中菲行(5609)仍持續協助航空產業客戶開拓市場，近期首度完成客戶自美國到大陸的6架輕型民航機進口專案，不僅在疫情與環境持續變化下，能高效協調執行貨物安裝需求，更能運用彈性與多向溝通提供最佳緊急應變方案。

中菲行表示，面對客戶來的急單與三個供應商的競爭，仍成功以提供三個物流解決方案獲得客戶的青睞。透過海運模式，將每架重達12噸的固定翼飛機在今年5、6月的繁忙高峰成功運輸，主要公司與長期合作的鐵路、船公司與卡車公司以最有效率的方式偕同配合，才能從美國坎薩斯經洛杉磯港，到大陸青島港後轉至四川廣元盤龍機場。

此外，運輸過程中，陸續克服洛杉磯塞港造成的7日船期延誤與青島連日暴雨影響卡車運行速度，團隊以成熟應用多式聯運解決方案突破困境，有效協調客戶委派技術人員進行現場拆櫃與飛機組裝，並為高價貨物申請貨物運輸保險與安排GPS卡車追蹤，更於進口報關中，順利以最佳的稅號，無縫接軌完成到港隔日清關作業，為客戶同時節省運輸時程與大筆關稅。