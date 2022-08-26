澎湖水族館「鎮館之寶」之一的「平頭」龍膽大石斑，最近卸下了餵魚秀展演任務，經過8天的救治仍無效死亡，告別最後的舞台，回歸至大海。

澎湖水族館生物組長周田順向中央社表示，水族館內大洋池蓄養有「平頭」、「疤哥」、「小鬼」、「豪哥」等4尾龍膽石斑，在水族館民國87年開館時，當時水試所澎湖分所就引進成年的石斑蓄養，迄今飼養近30年，比水族館的歷史還要老，每天定時的餵魚秀表演，帶給遊客驚喜，是水族館最為吸引遊客的焦點。

周田順表示，館內大洋池有「鎮館之寶」封號的「平頭」龍膽大石斑，是館內最老的石斑之一，先前因設備老舊，發生滲水，將牠移至養殖池，進行修繕補漏，因水壓問題，發生脹氣長達2個月拒食情事，所幸最後以馴餌方式，才開口攝餌。

周田順說，一般龍膽石斑平均壽命在30年左右，飼養近30年的「平頭」真的是老了，前年10月因眼睛白濁腫脹，一度以抗生素混於餌料投餵獲得控制，今年5月發現體表受傷，移至前置池養傷，在工作人員塗抹藥物下稍有好轉。

不過7月初「平頭」卻又自行游至熟悉的大洋池，池內「疤哥」等同伴，誤以為來了不速之客而聯合攻擊曾經朝夕相處的「平頭」。雖經工作人員下水救援送回前置池，但經過8天的救治仍無效死亡，7月22日告別大洋池舞台，回歸到大海，再也看不到「平頭」悠游池中的身影，令人婉惜。

澎湖水族館「鎮館之寶」之一的「平頭」龍膽大石斑，5月發現體表受傷，移至前置池養傷，在工作人員塗抹藥物下稍有好轉；7月初卻又自行游至熟悉的大洋池遭到攻擊，經過8天的救治仍無效死亡，告別最後的舞台，回歸原生的大海。（圖/ 中央社）

澎湖水族館人員表示，死亡的「鎮館之寶」之一「平頭」龍膽大石斑，體長有175公分、重達104公斤，館方原本打算製作標本或魚拓來留存，但經多方評估後，決定讓石斑回歸原生的大海，並向委託營運的水試所澎湖海洋生物研中心通報展物死亡，確認「平頭」龍膽大石斑，走完牠的一生。

水族館表示，目前館內大洋池還有3尾大龍膽石斑展示與餵魚秀，另還有培育部分小龍膽石斑來接手，供遊客欣賞，只是無法再見到「平頭」龍膽大石斑了。（編輯：黃世雅）1110826