查馬克逝世紀念周年家宴會場 。（風潮音樂提供）

飾演影集《斯卡羅》中的大股頭查馬克．法拉屋樂去年因癌離世，上周末其家人於部落教堂舉行逝世周年紀念，泰武古謠傳唱首次在教堂中演唱重編版的彌撒曲導演曹瑞原、風潮音樂製作人吳金黛及音樂家聶琳等友人皆遠道而來。風潮音樂也特別獻上為此紀念會趕製出的全新泰武童謠專輯《誰在vuvu家唱歌》，以向查馬克表示排灣文化傳承之事並未停歇，眾人仍持續實踐著他臨終前未竟的理想。

查馬克．法拉屋樂在世時，致力於推廣排灣族語及部落文化的傳承，透過部落耆老的口傳教唱，經由他的詮釋整理，再教給泰武古謠傳唱。查馬克與金曲製作人吳金黛、詞曲創作者耿茱．谷法岸散（潘秀美）攜手，希望打造一張專屬這個世代的排灣童謠專輯。但從2015年專輯計畫開案以來，歷經製作經費不足、製作人檔期軋不過來，再到covid-19疫情、身為藝術總監兼歌謠指導的查馬克生病逝世等坎坷過程，整整耗時7年，經由四個世代接力，此張專輯《誰在vuvu家唱歌》才終於在2022年完成。

《誰在vuvu家唱歌》專輯共收錄佳興及泰武部落傳統曲調6首、耿茱‧谷法岸散6首全新創作，其中延伸出4首華語版童謠，全輯共16首。此次參與錄專輯製的成員孩童年齡層偏低，以泰武國小一到六年級學童及附設幼兒園孩童為主力，查馬克的三位子女亦在其中。多位歌手歷經幼年、童年、青少年三個時期錄音階段，製作期間也曾遭遇孩子變聲階段，為求排灣族語和聲的完整，讓製作人吳金黛時常趕緊南下錄音。

金曲製作人吳金黛更邀集到最懂現代童謠語彙的金獎編曲人謝漢揚，以類雷鬼節奏、舞曲、電音、Rap等顛覆傳統想像的當代音樂風格，原音收錄學童在教室中的敲桌椅、拍課本的打擊聲響，並融合校園常見樂器：直笛、手風琴、吉他、鍵盤、打擊樂、弦樂等配器組合。專輯童趣的歌聲，與抓耳的旋律，已經吸引部落大人小孩爭相學唱。專輯發行時，更大受電台主持人們熱烈好評，就連名製作人王偉忠，在直播訪談吳金黛期間，也不禁跟著樂曲中的雷鬼節奏搖擺起來。