國民黨高市議員賴文德先前被高雄市長陳其邁「拔樁」，公開表態力挺陳其邁連任，近日國民黨高雄市長參選人柯志恩回防原鄉，26日先後參加茂林區、六龜區提名同志介紹會，對於賴文德表態挺陳其邁，柯志恩給予尊重，也呼籲陳其邁對關懷原鄉的態度應該始終如一，而非特定時間才來關心。

柯志恩26日接連參加茂林區、六龜區提名同志介紹會，對於近日行程大多安排原鄉地區是否有相關用意，柯志恩表示，原鄉一直是她們非常重視的地區，但這些行程都是原先規畫，並沒有刻意安排，若再加上27日旗山、美濃地區的行程，就已經完整把38個行政區跑過1遍，未來將會再跑第2輪，甚至第3輪。

由於陳其邁近期也時常走訪原鄉地區，媒體提問是否因此備感壓力？柯志恩回應，完全沒有感受到任何壓力，陳其邁願意在選前到原鄉做資源上的分配，她們樂觀其成，不過還是必須強調，對原鄉基礎建設、教育補助的重視，應該始終如一，而不是特定時間才來過來關心，對於願意重視原鄉所有的建設發展，大家表達歡迎。

針對自家議員賴文得曾公開表態力挺陳其邁連任市長一事，柯志恩指出，在上次桃源區的提名同志介紹會中，賴文得的團隊也有到場致意，目前雙方也都持續保持聯絡，對於賴文德的表態，她們都給予尊重。