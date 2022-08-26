2022年總統府音樂會將於27日下午在新竹市文化局演藝廳登場，今年總統府音樂會以「風湧 新竹」為主題，邀請新竹在地音樂家及團體演出，包括新竹青年國樂團、客家吟遊詩人陳永淘、國立客家兒童合唱團及歐開合唱團，讓樂音在竹塹飄揚，展現新竹豐厚的藝文能量。

市府表示，今年音樂會由衛武營國家藝術文化中心負責節目策劃與執行，由藝術總監簡文彬統籌，節目內容延續藝術性、公益性、多元性三面向，以竹市最具特色的「風」為主軸，分為「壯闊疾風，盛勢恢宏」、「剔透微風，純淨歌詠」、「明月清風，世代共融」三個段落。

市府說明，音樂會主視覺由新竹在地青年設計師張家峻設計，將音樂會名稱風湧二字以漢字美學呈現，讓碧水與藍天相互成映，穿梭在其中的線條則是在烏雲後展現的金邊，新竹二字轉化為風箏圖案翱翔其中，象徵在科技與文化交織的城市裡，享受音樂帶來撫慰。

明天音樂會演出團體及音樂家包括由劉江濱帶領、獲選國家文化藝術基金會Taiwan Top 演藝團隊的新竹青年國樂團，將帶來「風城序曲」、「風之城交響曲」等展現風城意象的樂曲；新竹在地的客家吟遊詩人陳永淘將演唱「風平浪靜」、「水路船歌」等創作歌謠。

另外，國立客家兒童合唱團將演唱畢生耕耘鄉土文化、出生於新竹的已故音樂家楊兆禎作品集錦，包含「農村四季」、「種樹歌」、「搖船」等童謠；還有多次獲得海內外國際大獎、來自新竹泰雅部落的「歐開合唱團」，將吟唱泰雅民謠及古調。

代理市長陳章賢說，總統府音樂會今年移師新竹市辦理，是對新竹市長期深耕藝術文化的肯定，面對疫情與國際情勢，市府以音樂撫慰人心，與市民同心、繼續勇敢前行，表演將於多個平台同步直播。

他提到，總統府音樂會除了邀請友邦使節及駐台代表，以及地方防疫人員、義警消、在地藝文、產業界人士等，更廣邀新竹在地弱勢與原民學生、新住民家庭、新竹特殊教育學校及少年之家的同學，共同參與音樂盛宴。