高雄又傳停電！繼昨晚左營近4000戶跳電，高雄今天下午再傳跳電，地點仍然在左營。有網友在PTT分享災情，「這種天氣你給我停電，別鬧了」、「又是類缺電嗎」、「聽說燕巢也停了」、「兩天跳電兩次，電器壞了找誰賠」。

台電表示，今天中午12點59分，民族變電所第45饋線跳脫，造成高雄市左營區博愛三路、崇德路、新庄仔路、大中二路、文府路一帶共7525戶停電，事故原因尚在查修中。