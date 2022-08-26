65歲以上快篩試劑領取。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

疫苗接種時程。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所疫苗施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所疫苗施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所疫苗施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所疫苗施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所疫苗施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所疫苗施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣26日新增865例COVID-19本土確診案例，分別為425位男性、440女性，年齡分布在0至93歲，12歲以下140位、65歲以上69位，確診者集中在18-64歲青壯年為主，約占70％，統計至8月25日為止，新竹縣今年累計確診人數13萬4893人。

新增865例地區分布為竹北市374例、竹東鎮137例、湖口鄉121例、新豐鄉88例、新埔鎮42例、關西鎮23例、芎林鄉26例、橫山鄉14例、寶山鄉18例、北埔鄉7例、峨眉鄉3例、尖石鄉6例、五峰鄉6例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1051人、居家照護列管人數2672人。

竹縣衛生局指出，因應疫情上升，為加強有症狀長者篩檢並及早用藥，自9月1日起，民眾可持65歲以上長者（1957年含以前出生）健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取1份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數不會計入實名制購買資格。疫情多變化，請65歲以上長者儘速完成第2次追加劑（第4劑）疫苗接種，做好戴口罩、勤洗手等自我防護，如有症狀儘速快篩或就醫，保護自身健康安全。

在疫苗接種部分，新竹縣52家合約醫療院所和13鄉鎮市衛生所持續開放嬰幼兒至成人各廠牌、各劑次COVID-19疫苗接種，請符合資格民眾就近預約接種。未來一周新竹縣13鄉鎮市衛生所的疫苗接種已完成規畫。