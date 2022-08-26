於中國封城與塞港之際，中菲行國際物流集團持續助力航空產業領導客戶開拓市場，近期順利完成客戶首度自美國到中國的六架輕型民航機進口專案，不僅在疫情與環境持續變化下，能高效協調執行貨物安裝需求，更能運用彈性與多向溝通提供最佳緊急應變方案，獲得高度讚賞。

面對客戶來的急單與三個供應商的競爭，中菲行專案團隊夜以繼日鑽研，成功以提供三個物流解決方案獲得客戶的青睞。

透過海運模式，中菲行將每架重達12噸的固定翼飛機在今年五、六月的繁忙高峰成功運輸，除了有賴中菲行與長期合作的鐵路、船公司與卡車公司夥伴以最有效率的方式偕同配合，才能從美國坎薩斯經洛杉磯港，到中國青島港後轉至四川廣元盤龍機場一路順風，更包括團隊在任務開始後特別針對貨物清關、零配件安裝與試飛申請等細節的專業準備。

除了在中菲行的芝加哥與青島團隊努力下，陸續克服了洛杉磯塞港造成的7日船期延誤與青島連日暴雨影響卡車運行速度，值得一提的是，團隊以成熟應用多式聯運解決方案突破困境，有效協調客戶委派技術人員進行現場拆櫃與飛機組裝，並為高價貨物申請貨物運輸保險與安排GPS卡車追蹤，保障貨物安全；此外，中國團隊更於進口報關中，順利以最佳的稅號，無縫接軌完成到港隔日清關作業，為客戶同時節省運輸時程與大筆關稅。

致力於成為領導全球的國際運輸與物流服務業者，中菲行在面對全球挑戰下，持續與全球客戶並肩前行，集團中央管理服務處(Central Service Center)指出，跨海營運團隊與合作夥伴的密切配合，一直是集團核心能力之一。

除了這次在最短時間內完成客戶的急單，獲得客戶在微信群組中的特別讚賞，中菲行近期更首度榮登美國知名媒體Supply Chain Brain的年度百大最佳供應鏈夥伴大賞(2022 list of 100 Great Supply Chain Partners)，且據物流媒體指出，獲選的關鍵即來自客戶肯定中菲行與以亞洲為主航司的堅實夥伴關係及在亞太市場的物流領導地位。