台股新股王信驊（5274）及落居股后的大立光（3008），今（26）日股價雙雙攻上2,000元大關，信驊早盤最高攻上2,150元大漲180元，逼近漲停價21,65元，大立光則在近午盤碰到2,000元，最高2,005元上漲60元。

大立光昨日正式讓出股王寶座，不過，三大法人合計買超88張，法人操作不偏空，今天開盤股價雖持續落後於信驊，但至中午約12點半過後，緩步攻堅站上2,000元，且成交量爆增至530多張，較昨天全場283張增近九成。

信驊昨天從大立光手中搶下台股股王寶座，盤中曾攻上2,065元，但最後以1,970元作收，未站上2,000元，但高出大立光的1,945元，以25元的價位小超越大立光，三大法人昨天操作不同調，外資賣超118張，投信及自營商則買超138張，合計買超21張。

信驊 今天一早股價直接跳空越過2,000元，到中午12半過後，不但守住2,000元，更進一步站上2,100元之上。