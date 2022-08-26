家住的五股林筱汶（左1），帶著兩位女兒一起來捐髮做愛心。（新北市社會局提供）

響應實物銀行和愛心大平台，新北市議員洪佳君連續8年舉辦捐髮助癌友活動，今有6位民眾在樹林區曼都髮型安榕店現場，當場剪下保養多年的秀髮，新北市副市長謝政達特別致贈感謝狀，其中一位范英嬌特地從桃園楊梅趕來捐出她留了13年的過膝長髮，粗估超過100公分，她說，因有親友曾罹癌化療掉髮，深知沒有頭髮的自卑和痛苦，而這已是她第3次捐髮。

中華民國癌病腫瘤患者扶助協會理事長張英美表示，假髮在製作時大約會耗損40％，因此對於每束捐贈的頭髮都非常珍惜，像男性假髮只要長達15公分即可製作，原則上不燙不染，但有植物染仍可以接受；一頂假髮製作成本3500元，協會一年平均送出1千頂，有受贈者表示要付費，但她會告訴對方，請她收下別人對她的鼓勵和祝福，將來換她再回饋社會。

洪佳君說，自2016年與新北市社會局攜手合辦「絲絲秀髮共織愛」，捐髮助癌友超過千束，她希望未來能系統化的捐髮，可以鼓勵大家一起來捐髮做愛心。

曼都集團副總經理林明志表示，曼都已持續6年與洪佳君議員和社會局合作，因此樹林各家分店的造型師每遇客人做頭髮時，都會問一句：「您的頭髮這麼美，有想要剪下來幫助癌友嗎？」因此今天除了現場幫6位剪髮，並同時捐出近百束各分店匯集來的捐髮。

家住五股的林筱汶也帶著分別就讀國中、小的伍宥安、伍宥竹姊妹一起捐贈，媽媽和小女兒已第3次捐髮，姊姊是第2次，小朋友的爸爸全程錄影，要留下這最美最有愛心的動人畫面。