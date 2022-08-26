47歲「小旋風」林志穎上月22日在桃園蘆竹區中正橋發生車禍，他所開的特斯拉突然失控撞上分隔島，當場車頭起火，幸好被熱心民眾及時救出，才沒造成更嚴重的傷勢。今(26日)林志穎親自發文闢謠，證實已經返家休養，期待之後再回到工作崗位，而這段時間辛苦照顧他的太太陳若儀也發文感慨：「終於等到小志回家的這一刻」。

林志穎在35歲慶生會時公開宣布和有「小林志玲」之稱的名模女友陳若儀結婚，並已有一子，2015年又迎來一對雙胞胎兒子，夫妻倆後來上實境節目《婆婆與媽媽》，兩人和林志穎母親的互動成為話題，陳若儀更是首度坦言背負「林志穎太太」頭銜其實不輕鬆，不僅有時被網友攻擊，也擔心做不到林志穎媽媽的要求。

林志穎稍早證實出院，陳若儀也隨後發文。（圖／中時資料照片）

陳若儀說當時決定上節目，來自各方的壓力很大，「因為媽媽一定會覺得，我兒子很優秀，所以我很怕自己說錯話」，不僅言行舉止，連穿著她都非常謹慎，也讓人看到陳若儀美麗外表下堅毅的一面。上個月林志穎發生車禍，陳若儀第一時間趕到醫院，一肩扛起照顧老公的責任，不時還發文呼籲網友不要相信外界謠言。

今稍早，林志穎親自發文證實已經出院回家休養，陳若儀也寫下：「終於等到小志回家的這一刻，看著三個孩子陪伴在他身邊，終於可以讓自己安心許多」，她感謝當時救林志穎父子的恩人，也感謝專業的醫療團隊，「接下來還有一段時間要休養與復健，期待那個愛笑愛家的小志，未來能再與大家好好相見」。