2022年「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單出爐！永慶房屋以接近滿分、大贏產業平均30%的超高水準脫穎而出，是唯一成功締造五連霸佳績的台灣房仲品牌。「亞洲最佳企業雇主獎」由亞洲權威人力資源期刊《HR Asia》主辦，今年評選主題聚焦在企業如何打造多元、平等、包容的職場，共有330間企業參與角逐，永慶房屋以「聰明工作，健康生活」為理念，成為少數獲獎的94家企業之一。

永慶房屋完整升遷與輪調制度 助員工多元發展

「亞洲最佳企業雇主獎」主辦單位表示，今年獎項主要觀察企業如何打造「多元、平等、包容」的職場，達到「人盡其才」的理想就業環境，而永慶房屋提供員工的多元升遷與輪調制度，正是最佳實證之一。永慶房屋除了服務專員可以申請轉任成為經紀人，經紀人亦能在業務專業上持續深造外，申請擔任店長、接受訓練，培養自身的經營管理能力，或是轉任集團內的核心幕僚。在教育訓練上，永慶房屋則針對員工特質，量身打造客製化的培訓課程，幫助員工在職場上發揮自身優勢，不足之處也能持續改進。

「先到職再當兵」、「大四實習制度」 解決新鮮人求職困境

讓你的特質更有價值 成永慶房屋五連霸致勝關鍵

台灣男性求職者不用再擔心兵役問題！永慶房屋提供「先到職再當兵」、「先面試退伍後再報到」制度，年輕的男性求職者可以直接面試並就職，服完兵役後也能直接回歸職場，兵役不再是阻礙求職規劃的難關。此外，為協助減少產學落差，永慶房屋與多所學校簽訂產學合作備忘錄，提供多元的產學合作、實習機會，永慶服務專員職位亦歡迎大四學生申請實習，每月能獲得3.6萬及最高季獎金1.2萬，提供新鮮人探索職涯的機會，畢業後也能直接轉為正職，讓學生可以畢業即就業。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋一向秉持「讓你的特質更有價值」的人資精神，依照每位員工不同的特質及需求，制定完整且富彈性的人資政策，打造多元、包容的人資制度，，讓每位員工都能在永慶找到最適合自己的職涯發展道路將人才優勢最大化，是永慶房屋能夠拿下「亞洲最佳企業雇主獎」五連霸最重要的關鍵。

優渥薪獎制度獲員工超高分肯定！幸福企業實至名歸

永慶打造友善職場 吸引優秀人才加入

「薪獎回饋」和「友善職場環境」兩大議題，永慶房屋獲員工超高滿意度！永慶房屋保障業務新人前9個月每月5萬的收入，且經紀人除業績獎金外，還有幸福成家基金與海外旅遊獎勵可以爭取，去年永慶房屋發出1.1億元「幸福成家基金」，另推出「永者幣」福利，經紀人只要完成工作目標，就能領得「永者幣」並隨時至永慶商城裡兌換禮品，同時也連續五年為總部行政同仁加薪，讓員工「薪」福很有感！即便今年職場因受到國際局勢及新冠肺炎疫情等因素而動盪不安，陳賜傑表示，永慶房屋依然堅持不減班、不裁員，更為員工加薪，也使永慶房屋第五度獲得「亞洲最佳企業雇主」殊榮。

永慶房屋也制定了「一對一師徒制」和「360小時專業訓練」，業務新人會搭配一位專屬師父，可隨時請教工作上的疑難雜症，快速掌握房產專業知識和實作經驗。同時，永慶房屋非常強調團隊合作，遇到狀況時，永慶同仁隨時能互相支援、不需單打獨鬥，因此永慶房屋在「願意幫助有需要的同仁」、「員工相信在工作時都能獲得幫助」兩項滿分5分的題目中，分別獲得4.94和4.8的高分！陳賜傑補充，未來永慶會持續打造幸福的職場環境、培育員工的專業能力，2022年下半年永慶房屋持續徵才，歡迎有意投入房地產業的人一起加入永慶的行列，在永慶找到屬於自己的定位！