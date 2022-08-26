中方正在開發各式高超音速飛彈

高超音速飛彈對目標具有高度殺傷力，而高超音速子彈要是打在人身上，又會有什麼後果呢？中國軍方研究人員所進行的動物活體實驗顯示，它們會在肉體上留下火山口狀的大傷口，但不會像傳統子彈般穿透皮肉。

據《南華早報》（South China Morning Post）25日報導，來自重慶的陸軍醫療中心研究人員以高速向注射鎮靜劑的年輕公豬發射了5毫米鋼彈，以評估高超音速子彈可能對人體的影響。目前高超音速武器是軍事研究的焦點之一，俄羅斯國防承包商「洛巴耶夫武器」（Lobaev Arms）2019年說，它在開發1款可將子彈加速到近6馬赫的高超音速步槍。

俄羅斯也在研製高超音速子彈

而這次重慶實驗的子彈速度，則以1秒高達4,000米，也就是以超過音速11倍的速率，打在每隻豬的大腿上。這些研究人員在中國兵工學會旗下刊物《兵工學報》上發表的論文中說，這些射擊並未立即導致豬隻死亡，但震波卻使牠們通體受重傷。

王建民領導的重慶陸軍專科醫療中心武器殺傷生物效應評估軍隊重點實驗室團隊指出，這些豬隻受傷時，可以看到許多器官廣泛受損，主要包括骨折和腸、膀胱，肺和腦部出血等。

而這些豬在實測後6小時，便接受了安樂死。解剖結果顯示，子彈以每秒1,000—3,000米的速度穿透豬大腿。不過，王建民和團隊指出，當子彈以每秒4,000 米的速度飛行時，雖然並未穿透後腿，但在擊中處出現了火山口般的大洞。

王建民說，多數槍枝的槍口速度都低於每秒1,200 米，也就是約音速的3倍，在這種狀況下，子彈會像實物般穿透皮肉。不過，子彈在超高速下，溫度可能接近熔點，和豬的皮膚接觸時，看來好像著火般。他說，這意味鋼球擊中豬時，承受了龐大的力量，接著就在高溫下熔解崩裂。