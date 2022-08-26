宜鼎國際教育基金會支持電器修繕服務，培訓學生專業技能並回饋社會，用於協助獨居長輩居家電氣檢修及用電安全宣導，降低事故傷害及火災悲劇發生。（老五老基金會提供／林良齊台北傳真）

80歲李奶奶平時獨自居住，先前社工關懷時得知家裡的電燈突然不亮了，甚至當下冒黑煙也發出臭味，奶奶表示以前都是自己爬上爬下去修理，但現在年紀大了力不從心，也沒有家人可以協助。老五老基金會媒合高職學生協助更換燈泡，維持生活環境光線充足，更檢測燈座是否有狀況須通報維修；針對高功率小家電如吹風機、電鍋、熱水壺等，也詳細檢查電路安全，降低居家生活風險。

根據內政部消防署上半年統計顯示，因電氣因素引起火災的比例為17.96％，許多獨居長者因住宅照明設備不足，及電線使用過載狀況，居家安全充滿風險，宜鼎國際教育基金會支持電器修繕服務，培訓學生專業技能並回饋社會，用於協助獨居長輩居家電氣檢修及用電安全宣導，降低事故傷害及火災悲劇發生。

宜鼎國際教育基金會執行長黃世偉表示，今日參與的瑞芳高工資訊科同學更是從完全沒有接觸過家電維修，透過營隊學習基礎手工具、三用電表認識與判斷，像是電鍋的溫度控制花了許多時間學習，徹底拆完再裝，過程雖艱辛，但今日看到長輩因自己修好的電鍋而能有一頓溫熱的餐食，再辛苦都感到十分值得。

老五老基金會區長王淑芬則說，為提升長輩居家安全，積極結合各界資源，除協助家電修繕外，亦針對有需求的長輩進行居家修繕，包含扶手輔具安裝、環境打掃等，期盼能陪伴長輩好好在地安老，邀請您支持「居家修繕計畫」，讓獨老住得安全又安心。捐款可洽老五老基金會官網。