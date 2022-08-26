蔡英文總統及副總統賴清德出席「111年總統府暨國家安全會議員工家庭日」活動，總統笑說，今天應該是總統府平均年齡最低的1天，也是總統府禮堂最吵雜的一天。

總統表示，會繼續當家長的神隊友，減輕育兒的負擔。她也請同仁多多考慮，再接再厲多生一點，今天看到生力軍四處跑來跑去，感覺真的很好。

蔡總統與副總統出席總統府及國家安全會議的員工與眷屬親切互動並合影留念，總統也發給小朋友紅包，現場氣氛熱鬧溫馨。

總統致詞時表示，今天應該是總統府平均年齡最低的一天，因為總統府向來都是成年人的地方，今天有很多小朋友來，讓總統府突然年輕起來，她也歡迎小朋友來到總統府。

總統指出，每年的總統府家庭日都是總統府最熱鬧、也最年輕的一天。去年因為疫情而取消，所以有一段時間沒有看到大家及小朋友們。今天很高興看到這麼多同仁的爸爸媽媽及小朋友，都能夠來到總統府參加家庭日。

總統提到，有一些熟面孔，過去來的時候還是一個小Baby，現在已經是比較大的Baby，一路走來，看到他們長大，也變成熟了。還有剛剛一一致贈紅包的小生力軍，這些小朋友將來都是國家的希望，今天或許因為人很多有點緊張，不過也希望小朋友度過快樂的家庭日。

總統指出，總統府每一位同仁的工作都很重要，大家也都是為了下一代、為了更好的臺灣在努力。政府也都持續提升府內的友善育兒環境，原本暫停開放的「員工子女閱覽室」，在今年7月已經重新開放，這陣子是暑假期間，有好幾位員工子女在使用。

總統說，現場也準備了很多好玩、又有趣的活動，大家也可以帶著家人，一起在總統府內參觀，她要祝福大家都有一個美好、愉快的家庭日。