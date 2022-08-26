中信兄弟新洋投麥力德來台出賽第2場僅投0.2局狂失5分，最終兄弟以2比6遭到樂天桃猿逆轉，賽後麥力德遭到部分球迷批評，甚至手出惡言，今天兄弟球團發出公告，球團將截圖存證並追究相關法律責任。

麥力德昨天在6局上、球隊2比1領先時接替先發投手官大元投球，但面對首名打者廖健富就投出保送，面對8名打者僅抓下2個出局數，還挨陳晨威3分炮，總計用40球投0.2局，被敲4支安打、失5分皆為責失，最終他也承擔來台首敗。

賽後麥力德被部分不理性球迷到他個人IG貼文下方留言，「0.2局丟5分，都是你毀了比賽。」甚至有人痛罵，「垃圾投手滾回你的國家，發球機。」針對這些負面留言麥力徳則正面回擊，他截圖並回應：「謝謝你們這些好話。」

除了球員個人社群遭到球迷留下負面言語，兄弟臉書粉絲團也有球迷不理性謾罵。對此兄弟球團發出公告，「許多針對球隊、球員不理性的謾罵，出口成髒、人身攻擊、仇恨言論、影射侮辱等相關留言，球團將截圖存證並追究相關法律責任，在言論自由的時代，更要對自己的話語負責任。目前已蒐證部份社群帳號於球團及球員粉絲團上公然侮辱，敬請球迷朋友理性使用社群媒體、禮貌發言，謝謝大家的配合。」