官田、渡拔、文正、麻豆、安業等5所曾文溪流域下游小學，共計16位小學六年級生一同參加。（李俊淇攝）

營隊將由各校絹印自己隊旗及團服，讓小學生自由印圖案。（李俊淇攝）

台南市政府文化局今（26）日在麻豆區總爺藝文中心辦理「小事報編輯工作營」，結合5所曾文溪流域下游小學，共計16名小學生一同參加，活動一連3天，由團隊帶領小學生體驗曾文溪全流域的自然生態與人文風情，並培養刊物編輯專業能力。

「小事報編輯工作營」由國立台南藝術大學藝術創作理論研究所長龔卓軍率領團隊共同策劃，自2019年起至今年已邁入第4屆，這次結合官田、渡拔、文正、麻豆、安業等5所曾文溪流域下游小學，共計16位小學六年級生一同參加，藉著遊歷在地、記載家鄉，將學習的視野拓展至整個曾文溪流域。

領隊龔卓軍表示，小學生活動探查目標為一日勇闖曾文溪，上游鄒族茶山部落，中游玉井青果集貨地、下游至台南城西（鹿耳門）夢幻湖。透過課程實作、農業教育、流域探查及認識在地植物的共學模式，讓小朋友有不同的觀看河流方式。

龔接著說，此次營隊將由各校絹印自己隊旗及團服，讓小學生自由印圖案，而學生將共同收集曾文溪的土、植、竹、水、石，並為5種自然元素寫詩，作品呈現於「2022 Mattauw大地藝術季」小事報主題展場中展出。

文化局副局長陳修程表示，希望透過教育及活動，讓大家能夠了解這塊土地，所以才會興辦「小事報」，帶著小學生實際前往曾文溪流域，實地走踏這片土地，理解這河川對我們有多重要。這次透過大地藝術季，重新對待這塊土地，希望大家「尊重自然、嚮往自然、順其自然」。