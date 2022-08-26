「S2O Taiwan潑水音樂祭」將在本週末（27、28日）於台北大佳河濱公園舉行，日前公布韓團「2NE1」隊長CL （李彩麟）將擔任首日表演嘉賓，卻在活動前1天，依舊未見她來台隔離，主辦方斯邦奈（Spunite）稍早也在臉書發文表示「目前確定無法演出藝人有Yellow Claw、CL與R3hab」。

文中，主辦方表示：「我們已經成功拿到每位藝人由勞動部核發的工作證與外交部的簽證，也全額付款給每位藝人表演費用及機票，很可惜我們的工作免隔離專案被各政府單位踢皮球，直到現在還沒有給我們正面的答覆， 導致某些藝人無法無法上飛機登台演出，我相信很多人跟我一樣生氣，文化部不給我訊息。」並稱仍會努力爭取到最後一刻，也強調「活動一定會如期舉行，會有好音樂、好DJ，沒有直播演出，沒有Virtual Set」，不過歌迷全都不領情，湧入底下留言區怒喊「退票」。

文化部提出主辦方24日晚間才申請的截圖。（文化部提供）

對此，文化部回覆「於前（24日）晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出專案申請及防疫計畫。因此活動涉及外國藝人及工作人員高達68人，但審查作業時間僅剩2日，且防疫計畫資料有許多缺漏。因此，經文化部初步審查，決定予以駁回，有關決定已由文化部通知主辦單位，亦透過外交管道通知受邀單位」。接著說明「依據臺灣現行入境檢疫防疫措施須採『3天居家檢疫＋4天自主防疫』，針對此活動，指揮中心於8月18日記者會上亦公開表示，若有特殊情形，則應由主辦單位提出專案申請，並提出防疫計畫，專簽到指揮中心」。

文中還表示「於8月18、19、23及24日多次提醒，並提供相關防疫計畫範例予主辦單位，但目前所送資料尚有許多缺漏，包含未事前會同地方政府勘查活動場域與動線；未通知機場公司及邊境管制相關單位人員通關、採檢與入境動線等規劃；防疫計畫也未提出防護措施、藝人與工作人員下榻飯店及演出場地消毒方式、工作人員及接觸人員名單、追蹤管理機制等詳細資料，所提計畫皆未符合現行泡泡專案原則」，最後不忘向主辦單位喊話：「基於支持產業立場，皆會積極協助主辦單位提出專案申請，請相關主辦單位務必遵守臺灣現行防疫措施，共同維護國人健康。」