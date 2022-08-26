常聽人說，吃魚有益身體健康，不僅能頭好壯壯，還可預防心血管疾病，原因在於魚肉脂肪含有Omega -3不飽和脂肪酸，也就是DHA和EPA，它們是構成腦部神經細胞的重要成分，可幫助腦部發育。對此，營養師吳映澄特別分享台灣常見魚種的營養價值排行，其中最受民眾喜愛的鮭魚只排第3，冠軍則是便當店的常見菜餚，讓不少人感到意外。

吳映澄在臉書粉專PO文指出，Omega-3脂肪酸是多元不飽和脂肪酸，是相當優良的脂肪攝取來源，其中影響健康最重要的成分為EPA及DHA，具有預防心血管疾病、幫助腦部發育、減輕過敏、抗發炎等功效。EPA可維持心血管疾病健康，預防血栓形成；DHA則與大腦、眼睛的健康息息相關。

吳映澄比較台灣常見魚種的營養價值，以100g可食部分含量來看，DHA最高前3名為鯖魚3329mg、秋刀魚2548mg、鮭魚1614mg。至於EPA最高的前3名則是鮭魚2064mg、鯖魚1424mg、秋刀魚1407mg。

由圖表可知，除了眾人熟知的鮭魚外，其實平價的鯖魚、秋刀魚、柳葉魚是Omega-3脂肪酸相當優良的來源；其中土魠、正鰹、白帶魚的DHA含量相當高，圓鱈亦是攝取EPA含量不錯的來源。另外，吳映澄也提醒，可多樣化攝取各種魚類，不要偏好特定魚種並大量食用，以分散魚類重金屬汙染風險。